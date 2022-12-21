ABD Temsilciler Meclisi komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 yıllık vergi beyannamelerini kamuya açıklayacak.

ABD Temsilciler Meclisi komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 yıllık vergi beyannamelerini kamuya açıklayacak.

ABD Temsilciler Meclisi komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi beyannamelerinin kamuya açıklanması yönünde oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda 24 "evet", 16 "hayır" oyuyla Trump’ın 6 yıllık vergi beyannamelerinin kamuya açıklanmasına karar verildi. Komite üyelerinden Pennsylvania Demokratı Brendan Boyle oylama sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu, bir Kongre üyesi olarak vereceğim en önemli oylardan biri ve yüzde yüz arkasındayım" dedi.

Trump, komite tarafından ifadeye çağrılmıştı

6 Ocak Komitesi, 13 Ekim’de Trump’ın soruşturma kapsamında ifade verip vermemesi konusunda oylama yapmış, komite üyelerinin tamamı Trump’ın ifadeye çağrılmasına yönelik teklife "evet" oyu vermişti. Komite, Trump’ın "eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini" belirtmişti. Komitesi Başkanı Bennie Thompson, "Üyelerimizin ve müfettişlerin uzun süredir devam ettirdiği çalışmaları sayesinde Donald Trump’ın ABD demokrasisini alt üst etmeye yönelik bir çaba gösterdiğine ve bunun doğrudan 6 Ocak olayına yol açtığına dair hiçbir şüphe bırakmadık. 6 Ocak’ta olanların merkezindeki tek kişi o. Bu yüzden ondan ifade almak istiyoruz" demişti.