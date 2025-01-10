ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, New York’ta görülen “Sus Payı" davasında suçlu bulundu ve hakkında koşulsuz tahliye kararı verildi. Bu kararla Trump, ceza almadan suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için hazırlanan Donald Trump’ın "sus payı" davası bugün New York’ta görüldü. New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, başkanlık makamının sağladığı yasal korumaların mahkeme sürecine etkisini vurgularken, “Ülkenin en yüksek makamına tecavüz etmeden bir hüküm veya mahkumiyetin verilmesine izin veren tek yasal ceza, koşulsuz tahliyedir” dedi. Merchan, başkanlık makamının olağanüstü yasal korumalar sağladığını belirterek, seçmenlerin Trump’a bir kez daha bu korumalardan faydalanması için yetki verdiğini belirtti. Yargıç Merchan karar açıklamasını, “Olağanüstü olan, başkanlık makamının sağladığı yasal korumalardır, makamı işgal eden kişi değil. Efendim, ikinci döneminizde size bol şans diliyorum” ifadeleri ile bitirdi. Bu kararla ABD’nin 47. Başkanı Trump, ceza almadan suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

“Masumum”

Trump, davada suçlu bulunurken, hakkında koşulsuz tahliye kararı verildi. New York Mahkemesi’ndeki duruşmaya çevrimiçi katılan Trump, masum olduğunu tekrarlayarak, davayı siyasi amaçlarla açılmış bir girişim olarak niteledi. Trump, eski avukatı Michael Cohen’i hedef alarak, “George Washington gibi konuşmasına izin verildi ama o George Washington değil” dedi.

Trump’ın avukatı Todd Blanche ise, karara itiraz edeceklerini ve davanın siyasi bir oyun olduğunu savundu. Blanche, “Bu ülke için çok üzücü bir gün. Başkan Trump için de üzücü bir gün. Ancak bu kararın hukuki olarak uygun olmadığına inanıyoruz ve karara itiraz edeceğiz” diye konuştu.

“Bu davada hiçbir suç, hiçbir zarar, hiçbir kanıt, hiçbir gerçek, hiçbir yasa yoktu”

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da karara ilişkin yaptığı açıklamada süreci bir kez daha “cadı avı” olarak niteledi. Trump, “Radikal Demokratlar bir başka acınası Amerikan düşmanı Cadı Avı’nı kaybettiler. Asla bir dava olmadı. Gerçek Jüri olan Amerikan halkı, Tarihin en önemli seçimlerinden birinde beni ezici bir YETKİ ile yeniden seçerek konuştu. Amerikan halkının gördüğü gibi, bu ‘davada’ hiçbir suç, hiçbir zarar, hiçbir kanıt, hiçbir gerçek, hiçbir yasa yoktu. Sadece son derece çelişkili bir Yargıç, meslekten men edilmiş, rezil, seri yalancı şahit ve suçlu Seçim Müdahalesi olan bir yıldız tanık vardı” ifadelerini kullandı. Trump, davayı kanıt yetersizliği ve çelişkili tanık ifadeleri nedeniyle eleştirirken, Amerikan adalet sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump’ın Mahkeme, canlı yayınlamasına izin verilmeyen duruşmanın ses kaydının yayımlanacağını açıkladı.