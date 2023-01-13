Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi kaçakçılığından suçlu bulunan emlak şirketi Trump Organization’a 1,6 milyon dolar para cezası verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi kaçakçılığından suçlu bulunan emlak şirketi Trump Organization’a 1,6 milyon dolar para cezası verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın emlak şirketi geçtiğimiz aralık ayında dolandırıcılık ve ticari kayıtları tahrif etmekten suçlu bulmuştu. 17 suçtan hüküm giyen Trump Organization 1,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. New York’ta yargılanan şirkete vergi kaçakçılığı nedeniyle maksimum sınırdan ceza verildi. Davada Trump, yargılanmazken, eski başkan yöneticilerinin yasadışı yollardan vergi kaçırdığına dair herhangi bir bilgisi olduğu iddiasını da yalanladı.

Şirketin dışında davada bir tek geçtiğimiz yaz 1,7 milyon dolarlık tazminat karşılığında vergi kaçırmaktan suçunu kabul eden Trump Organization’da eski finans müdürü Allen Weisselberg suçlandı. Weisselberg, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, yaptığı açıklamada "Bugün, eski Başkan Trump’ın şirketleri, toplam 17 ağır suçtan dolayı mahkumiyetlerinin ardından yasaların izin verdiği maksimum para cezalarına çarptırıldı. Mali İşler Sorumlusu Allen Weisselberg, Trump Corporation ve Trump Payroll Corp, 10 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir dolandırıcılık yürüttü. Şirketler hapis cezasına çarptırılamaz ancak sonuçta ortaya çıkan bu mahkumiyet ve ceza, şirketlere ve yöneticilere vergi makamlarını dolandırıp bundan sıyrılamayacağınızı hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.