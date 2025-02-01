ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Venezuela, Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere ABD’de kamp kurmuş olan tüm Venezuelalı yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana ülkesindeki yasadışı göçmenlere karşı yoğun mesai harcıyor. Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Venezuela, Tren de Aragua çetesi üyeleri de dahil olmak üzere ABD’de kamp kurmuş olan tüm Venezuelalı yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti" dedi.

"Rekor sayıda göçmeni çıkarma sürecindeyiz"

Açıklamasında göçmenlerin ulaşımının da Venezuela tarafından gerçekleştirileceğini belirten Trump, "Venezuela ayrıca geri dönüş ulaşımını sağlamayı da kabul etmiştir. Tüm ülkelerden rekor sayıda yasadışı göçmeni çıkarma sürecindeyiz ve tüm ülkeler bu yasadışı göçmenleri geri almayı kabul etti. Ayrıca rekor sayıda suçlu ülkemizden çıkarılmaktadır ve sınır rakamları Trump yönetiminin ilk döneminden bu yana en güçlü rakamlardır" ifadelerini kullandı.

Venezuela’da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Richard Grenell, dün Venezuela’nın başkenti Caracas’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Venezuela’da tutuklu bulunan 6 ABD vatandaşı serbest bırakılmıştı.