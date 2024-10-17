Raşit Dinç, sağlıkta dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin etkilerini derinlemesine ele alan “Dijital Sağlık: Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkisi” isimli kitabıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, kitap için Dinç’e teşekkür etti.

Dijital sağlık konusundaki birikimini ve vizyonunu dijital sağlık kitabına aktaran Raşit Dinç, bu kitabı aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’in da bulunduğu 70’ten fazla ülkenin liderine hediye etti. Küresel sağlık hizmetlerinin geleceğine yönelik dijital dönüşümü ve yapay zeka teknolojilerinin katkısını derinlemesine inceleyen kitap büyük ilgi gördü. Eski ABD Başkanı Trump, bir mektupla Dinç’e teşekkür etti.

Raşit Dinç, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eserimin farklı ülkelerden ve kültürlerden liderler tarafından takdir edilmesi, dijital sağlık konusundaki çabalarımın küresel düzeyde yankı bulduğunu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın ve dijital teknolojilerin geleceğini şekillendirmek, uluslararası bir ortaklık ve anlayışla mümkün olacak” dedi.

Dinç, dijital sağlık ve yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektöründeki geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini ve global sağlık ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Dijital sağlık kitabı dünya kütüphanelerinde

Dinç’in eseri dünya çapında önde gelen kütüphanelerde de yer almaya başladı. INVAMED’in dijital sağlık ve yapay zeka alanındaki uzmanlığını yansıtan kitap, küresel sağlık hizmetlerine katkı sağlayabilecek bilgi birikimini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Kitap, sağlıkta dijitalleşmenin ve yapay zeka destekli uygulamaların sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili sunulmasına nasıl katkı sağlayabileceğine dair derin analizler sunuyor. Özellikle yapay zekanın tanı koyma süreçlerinde daha hızlı ve kesin sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olması ve uzaktan sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin azaltılması gibi önemli konuları derinlemesine ele alıyor. Kitapta sağlıkta dijital dönüşümün sadece hastalar için değil, aynı zamanda sağlık profesyonelleri için de nasıl bir kolaylık sağladığı vurgulanıyor.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin etkisi

Dijitalleşme ve yapay zeka destekli sistemler, sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanması ve uygulanmasına imkan sağlarken, hasta ve hekim arasındaki etkileşimi de yeni bir boyuta taşıyor. Bu teknoloji destekli sistemlerin kronik hastalıkların takibinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde ve acil durum yönetiminde sunduğu faydalar, dijital sağlığın önemini daha da artırıyor.