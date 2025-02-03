ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandırmayı kabul etmesinin ardından Meksika’dan yapılan ithalata getirilecek olan yüzde 25’lik ek gümrük vergisini 1 aylığına askıya aldı.

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’dan yapılan ithalata getirilecek olan yüzde 25’lik ek gümrük vergisine yönelik kararnameyi imzalamasının ardından harekete geçti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda yaptıkları görüşmede yeni gümrük vergisini ele aldı.

Sheinbaum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız konuşlandıracaklarını belirterek, görüşmede gümrük vergisinin askıya alınmasını önerdiğini ve Trump’ın bunu kabul ettiğini ifade etti.

Trump ise Meksika’ya yönelik yeni gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya alacağını duyurarak, iki ülkenin bu sürede daha fazla müzakere yürüteceğini aktardı.

Ticaret savaşları

Trump, dün Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın gümrük vergisi kararnamelerini imzalamasından saatler sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın tarifelerine misilleme olarak ABD’den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD’den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını kaydeden Kanada Başbakanı Trudeau, 30 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için getirilen gümrük vergisinin yarın, kalan 125 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için ise 21 gün sonra yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin vergi kararını kınayan Çin ise, ABD’ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve karara "karşı önlemler" alacağını ifade etmişti.