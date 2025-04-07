ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda düşüşe yol açan yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamasında, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One uçağında, tepki çeken yeni gümrük vergilerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Piyasalarda olacakları söyleyemeyeceğini belirten Trump, "Ama size şunu söyleyebilirim ülkemiz çok daha güçlendi ve bunun sonunda eşi benzeri olmayan bir ülke olacak. Ekonomik olarak dünyanın en baskın ülkesi olacak" dedi.

Bir muhabirin hisselerdeki düşüş nedeniyle piyasalarda tolere edilemeyecek bir sıkıntı olup olmadığı sorusunu cevaplayan Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" ifadesini kullandı.

Başka ülkeler tarafından ABD’ye çok kötü davranıldığını belirten Trump, "İşletmelerimizi, paramızı, işlerimizi aldılar, Meksika’ya, Kanada’ya taşıdılar, çoğunu Çin’e taşıdılar ve bu sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Nisan’da yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından küresel piyasalarda büyük bir düşüş yaşanmıştı.