ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dostu olduğunu belirterek, "Saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kongre’nin 2024 başkanlık seçim zaferini onaylamasının ardından Florida’ki Mar-a-Lago Malikanesi’nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında hem iç hem de dış politika hakkında önemli açıklamalarda bulunan Trump, Suriye’den Gazze’ye, Meksika’dan Rusya’ya kadar birçok kritik konuda açıklamalar yaptı. Trump, ilk başkanlık döneminde Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yenilgiye uğrattığını ve ülkedeki ABD askerlerinin büyük kısmını geri çektiğini hatırlattı. Suriye’deki 2 bin ABD askerinin geleceğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum” dedi.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dostu olduğunu belirterek, “Saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

“Orta Doğu’da kıyamet kopacak”

Gazze Şeridi’ndeki esirlere değinen Trump, göreve geldiğinde esirlerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu’da kıyamet kopacağını belirterek, “Bu Hamas için iyi olmayacak, açıkçası hiç kimse için de iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump döneminin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ve yakında olumlu gelişmeler beklediklerini ifade etti.

Trump’tan Meksika Körfezi çıkışı

Trump, Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme teklifinde bulundu. Bu değişikliğin, ABD’nin bölgedeki etkisini simgeleyeceğini savunan Trump, aynı zamanda, Meksika’ya sınır güvenliğini artırma ve yasadışı göçü önleme çağrısında bulunarak, aksi takdirde gümrük vergileri uygulama tehdidini yineledi.

Kongre baskınına karışanlara af sinyali

Trump, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla bağlantılı suçlarla yargılanan sanıkların affedilmesi ihtimali değerlendirdiğini söyledi. "Büyük aflar yapacağım" ifadelerini kullanan Trump, şiddet içeren suçlarla suçlananları da gözden geçirdiklerini belirterek, "Binaya bile girmeyen ama şu anda hapiste olan insanlar var. Tüm meseleye bakacağız" dedi.

Rusya ve Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, savaşın tırmanabileceği konusunda uyardı. Başkan Joe Biden’ın diplomatik yaklaşımını eleştiren Trump, savaşın "çok daha karmaşık bir hale gelebileceğini" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmek istediğini ifade eden Trump, başkanlık görevine başlamadan önce bu görüşmenin uygun olmadığını belirterek, "Bu savaş asla olmamalıydı. Başkan olsaydım, kesinlikle gerçekleşmezdi" dedi.

20 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı

Trump, DAMAC Properties ile 20 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırım planını açıkladı. Yatırımın Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana gibi eyaletlere odaklanacağını belirten Trump, bu projelerin yapay zeka ve bulut tabanlı teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Trump ayrıca, ABD’ye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapmak isteyen şirketler için bürokratik süreçleri hızlandırma sözü verdi.

Enerji ve fiyat indirimi sözü

Trump, enerji üretimini artırarak gıda ve enerji fiyatlarında köklü indirimler yapmayı planladığını duyurdu. "Fiyatları düşüreceğiz ve oldukça sert fiyat indirimleri göreceksiniz" ifadelerini kullanan Trump, özellikle gıda fiyatlarını düşürme hedefi olduğunu vurguladı.

Biden yönetimini hedef aldı

Trump, Biden’ın dış politika stratejilerini hedef alarak Afganistan, Suriye ve Ukrayna krizlerinde başarısız olduğunu söyledi. Biden’ın Afganistan’dan kaotik şekilde çekilmesinin Rusya’yı cesaretlendirdiğini iddia eden Trump, "Şimdi dünya yanıyor" dedi.

Grönland ve Panama Kanalı

Seçimi kazandıktan sonra yaptığı zafer konuşmasında, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım" diyen Trump, hem Panama Kanalı hem de Grönland’ı kontrol etme hedefini yineledi. Trump, bu hedeflere ulaşmak için askeri güce başvurma fikrini ilk kez açıkça dile getirdi.

Panama Kanalı ve Grönland’ın kontrolünü sağlamak için "askeri veya ekonomik zorlama" yöntemlerinden birini tercih edip etmeyeceği sorulan Trump, "Hayır, bu iki konuda da size güvence veremem. Ancak şunu söyleyebilirim, ekonomik güvenlik için onlara ihtiyacımız var” dedi.

Panama Kanalı’nın kontrolünü yeniden ele geçirme planlarından bahseden Trump, eski Başkan Jimmy Carter’ı eleştirerek, “Panama Kanalı bir rezalettir. Jimmy Carter onları mutlu etmek için Kanalı 1 dolara verdi” ifadelerini kullandı. Trump, Carter’ın Panama Kanalı’nı devretme kararının ABD için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve kanalın kontrolünün geri alınmasının gerekliliğini savundu. Panama hükümeti ise bu öneriyi daha önce reddetmişti.

Kanada

Kanada’nın ABD’nin eyaleti olması gerektiğini iddia eden Trump’a Kanada’ya karşı askeri güç kullanmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayır, ekonomik güç" yanıtını vererek, ABD’nin Kanada mallarına yaptığı harcamaları ve ülkenin en yakın müttefiklerinden biri olan Kanada’ya verdiği askeri desteği eleştirdi.

Trump, ayrıca NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini ayırmaları gerektiğini belirtti.