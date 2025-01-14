ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına hafta sonuna kadar varılabileceğini belirterek, "Bir el sıkışma olduğunu ve bunu hafta sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum" dedi.

ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasına 6 gün kalan Donald Trump, Newsmax kanalına röportaj verdi. Trump, İsrail ile Hamas arasında Katar’ın arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bunu başarmaya çok yakınız. Bunu başarmaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun olacak, daha önce hiç görmedikleri kadar çok sorun. Bunu başaracaklar. Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki de haftanın sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum, bunun gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi olarak görevlendirdiği Steve Witkoff, son günlerde İsrailli ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. Witkoff, birkaç gündür Katar’ın başkenti Doha’da bulunan ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk ile yakın koordinasyon halinde çalışıyor.