ABD Başkanı Donald Trump, imzalayacağı kararname ile Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilerleyen saatlerde antisemitizmle mücadele kapsamında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ve diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktardı. Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı sert önlemler almayı planladığını belirtti.

Trump, söz konusu kararnameye ilişkin notunda, ABD’li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarını agresif bir şekilde kovuşturma talimatı vereceğini belirtilerek, “Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim” dedi.