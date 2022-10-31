Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde gerçekleştirilen ve Kürtçe olarak ekranlara getirilen ‘Değişen Şehirler’ programı için Bitlis’te çekimlere başlandı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde gerçekleştirilen ve Kürtçe olarak ekranlara getirilen ‘Değişen Şehirler’ programı için Bitlis’te çekimlere başlandı.

TRT bünyesinde gerçekleştirilen ‘Değişen Şehirler’ (Guherina Bajaran) programı bünyesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan birçok şehirde çekimler yapılmaya devam ediyor. TRT Kürdi ekranlarında yayımlanan Değişen Şehirler adlı programın 21’nci bölüm çekimlerini yapmak için TRT İç Yapımlar ekibi Bitlis’te çekimlerine başladı. Yapım ve yönetmenliğini Mevlüt Aydın ve Ayşe Banu Bozkurt Doruk, sunuculuğunu gazeteci Fatih Orhan, kameramanlıklarını Mehmet Gülmez, Aytekin Kabadere ve Sinan Aydoğan, program danışmanlığını Rıdvan Atabey ve ulaşım sorumlusu Yakup Demir’in yer aldığı TRT ekibi, hummalı bir şekilde Bitlis’te çekimlerini sürdürüyor. 21’nci bölümünün çekildiği Bitlis’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi birçok alanda değişen yüzler ele alınıyor.

Yönetmen Mevlüt Aydın, ilde yapılan çekimlerde yardımcı olan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, “TRT İç Yapımlar ekibi olarak TRT Kurdi kanalında 21’nci bölümünü çektiğimiz program için şu an Bitlis’teyiz. Daha önce gittiğimiz illerdeki amacımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki gelişimleri ve değişimleri insanlarımıza gösterebilmek. Mümkün mertebe ekibimiz ile bunun çabasındayız. Yaklaşık 1 yıldır bu bölgede ve yörede çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, buradaki gençlerimize ve bu yörelerde yaşayan insanların imkanlarını daha iyi anlatabilmek ve imkanları daha fazla gösterebilmek. Bu konuda da özel bir ekibimiz var. Çok ciddi anlamda gece gündüz çalışıyoruz. Çekim aralıklarımız ciddi anlamda çok sık. Hiç yorulmuyoruz çünkü amacımız bu ülkeye hizmet etmek. Bu çekimlerde bize yardımcı olan öncellikle iç yapım yöneticileri ve TRT Kürdi yöneticileri olmak üzere gittiğimiz bütün bölgelerdeki bütün il müdürlerimize, il müdürlüklerde çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Memleketi Bitlis’te çekimlerin güzel devam ettiğini dile getiren sunucu Fatih Orhan ise “Değişen Şehirler Kürtçe adı ile Guherina Bajaran programının 21’nci bölümünü Bitlis’te çekiyoruz. Bu bölümde birçok alanda konumuz var. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sağlık, hastane ve spor hizmetlerini ekranlara taşıyoruz. Birçok alanda program çekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 4 gündür Bitlis’teyiz. Bugün de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün önemli çalışma ve faaliyetlerini çekiyoruz. Programımıza başka bir ilde devam edeceğiz. Kendi memleketimiz Bitlis’teyiz ve daha keyifliyiz. Programımız da güzel gidiyor. Hedef kitlemizde programı takip edip izliyor. Tabi bu bizi daha çok keyiflendiriyor. Bizler de programımıza devam ediyoruz” dedi.