UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi’nde 26, 27, 28 Kasım tarihlerinde oynanacak 33 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Kartal evinde Göztepe’ye 22 yıl sonra kaybetti Kartal evinde Göztepe’ye 22 yıl sonra kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

Kaynak: iha