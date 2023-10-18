Trabzonspor ve Fenerbahçe rekabetini mizahi bir dille anlatan TRT ortak yapımı ’Öğretmen’ filminin galası İstanbul’da gerçekleştirildi.

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı ilkokul öğretmeninin tayininin Trabzon’un Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığı TRT ortak yapımı ’Öğretmen’ filminin galası, Beşiktaş’ta bulunan bir sinema salonunda gerçekleşti. Senaryosunu Yılmaz Okumuş’un yazdığı ’Öğretmen’ filminin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturdu. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabetini mizahi bir dille anlatan filmin oyuncu kadrosunda ise Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı.

Filmle ilgili konuşan oyuncu Önder Açıkbaş, "Çok harika bir dönemin içinden geçmiyoruz. Ortadoğu’da korkunç şeyler yaşanıyor. Neşeli izlemedik. Herhangi bir kutlama emaresi de olmadı. Zaten olamazdı. Hepimizin yüzü sirke satıyor, mutsuzuz. Konuştuğumuz tek konu bu. Vizyona girmeden önce hadi izleyelim jestiydi bu dostlarımıza ve siz sevgili basın mensuplarına. Sonuç itibariyle gözümün nuru filme gelecek olursak ’Öğretmen’ çok büyük çabalarla yapılmış bir film. Çok da şeker bir film. Sıcacık bir aile komedisi. TRT’nin desteği arkamızdaydı. Sevgili Bilal Kalyoncu ile birlikte yol arkadaşlığı yaptılar. Buradan TRT yönetimine de teşekkür ediyorum. İnşallah izleyici de sever. Azıcık içimiz gülsün. Başka bir şey istemiyoruz ama olanı biteni de hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda da bir Trabzonspor taraftarı olan Bilal Hancı ise, "Tabii çok heyecanlıyız. Çok değişik bir konu işlendi. Koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin Trabzon’un Çaykara Yeşilalan Köyü’ne tayini ile gerçekleşen bir hikaye. Orada gerçekleşen maceralar. Biz de heyecanlıyız. Çok güzel ve keyifli oldu. İzleyen herkes bence beğenecek" ifadelerini kullandı.

"Bir ülkenin bir ülkeye uygulamaya çalıştığı bir soykırım"

Komedi filminin basın gösterimi olmasına rağmen dünyanın içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten oyuncu Kemal Uçar, "Dünyanın bir tarafı içimizi yakıyor ve biz de bir taraftan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunun soru işareti içindeyiz. Kendi aramızda konuştuğumuzda aynı cümleyi söylüyorum, ne yazık ki şu anda sadece dünyanın bir tarafında olan savaş değil bir ülkenin bir ülkeye uygulamaya çalıştığı bir soykırım. Bari en azından şu birlikteliklerimiz, film için buluşmalarımız, bu anlamda sesimizi birilerine daha duyurmamıza yardımcı olur diye umuyorum. Normalde bugün burada çok daha keyifli şeyler konuşmak isterdik. Türkiye gündemine inanılmaz güzel yerden yaklaşan bir film yaptık. Onun üstüne birkaç şaka yapmak isterdik. İşimizin bir tarafı da insanları eğlendirmek, onlara güzel zaman geçindirmek ama işte tam olarak yaşadığımız şeyler bunun ortasında kaldı. Umut ediyorum ki bunları konuşmayacağımız sadece ülkece ve dünya olarak keyifli şeyler konuşacağımız bir noktaya geliriz" dedi.