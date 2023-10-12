Ankara’da düzenlenen 26’ncı Geleneksel Tüketici Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şura Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Programda 6 kategoride ödüller sahiplerine verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin nabzını tutan, yaptığı başarılı yayınlar ile geniş kitlelere ulaşan TRT Erzurum Radyosu da ödüle layık görüldü. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay’ın uzman konuşmacı olarak katıldığı Doğunun Sesi Programı “Tüketici Hakları” köşesi, Radyo-Televizyon dalında ödül aldı. Ödülü TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.