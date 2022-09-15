TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü ,Çukurova Radyosu bünyesinde yer alan TSM ve THM Koroları için sınavla minik yetenekleri kadrosuna katacak.

TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü , 2013-2014 doğumlu yeterli düzeyde müzik kulağı ve belleğine sahip çocukları , THM ve TSM Korolarında değerlendirmek üzre yetenek sınavı yapacak.

Konu hakkında açıklama yapan TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman , 24 Eylül 2022 Cumartesi günü TRT Bölge Müdürlüğümüzde yapılacak olan sınav ile tesbit edilen yeteneklere 2 yıl süre ile ücretsiz eğitim vereceğiz ve Kurumumuz bünyesindeki korolarda yer almalarını sağlayacağız.Müzik kulağı ve yeteneği olduğunu düşünen 2013 ve 2014 doğumlu yavrularımızı bu sınava bekliyoruz.Başvurular şahsen Kurumumuza yapılacak.Başvuru esnasında 2 adet vesikalık fotoğraf ve Nüfuz Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları yeterli. '' dedi.