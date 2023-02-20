TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının maskotları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü’nde tedavisi devam eden depremzede çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının maskotları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü’nde tedavisi devam eden depremzede çocuklarla buluştu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da eşlik ettiği ziyarette, çocuklar ekranlardan izledikleri kahramanları karşılarında görünce mutlulukları yüzlerinden okundu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk’unsevilen kahramanlarının maskotları ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavisi devam eden çocukları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü’nde ziyaret etti.

Hastanede tedavileri devam eden depremzede çocukları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sobacı, çocuklara TRT Çocuk yapımlarına ait ürün ve kitaplarındanhediye etti.