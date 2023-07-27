Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastalar ve personel tarafından tiyatro etkinliği yapıldı.

Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Beyhekim TRSM hastaları ve personeli “Güldür Güldür TRSM” adlı tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan tiyatroda 3 skeçlik gösteri yapılırken, komik sahneler izleyicileri gülümsetti.

TRSM’de görevli Hemşire Cennet Gezer, Selçuklu bölgesindeki ruhsal engelli bireylere hizmet veren bir merkezde 500’e yakın hasta olduğunu belirterek, “Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen eğitmenlerimiz var. Bu atölyemiz de tiyatro atölyemizin bir ürünü. Tiyatro ekibimizde de TRSM ekibi çalışıyor tamamen. Bir drama, bir tiyatro hocamız, personel arkadaşımız, ben ve 2 tane danışanımız var ekipte. Ruhsal engelli bireyleri damgalamaya karşı mücadele üzerine bu etkinliği yaptık. Ruhsal engelli bireyler de toplum içerisinde her alanda olduğunu ve başarımızı göstermek istedik” diye konuştu.

Tiyatro gösterimini İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlık çalışanları, hastalar ve yakınları da izledi.