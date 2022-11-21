Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu Konya’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılan misafirlere Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezdirdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu Konya’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı’na katılan misafirlere Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezdirdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen İstişare Toplantısına katılan pek çok milletvekili ve belediye başkanı Konya’da ağırlandı. Yoğun geçen toplantı sonrasında misafirlerin bir kısmı Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan sembol mekanlardan bir olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni gezerek stres attı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretine AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Lokman Ertürk, Ayşe Sula Köseoğlu, Ali İnci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindekiler katıldı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi misafirlerden büyük beğeni aldı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İstişare Toplantısının oldukça verimli geçtiğini ifade eden misafirler Konya’da sembol mekanları da ziyaret ettiklerini ve bunlardan bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki ziyaretlerinden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yılın her döneminde yoğun ziyaretçi trafiği alan Tropikal Kelebek Bahçesi’ne hayran kalan misafirler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hizmetlerinden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

“Misafirlerimizi Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk”

Yerel yönetimler istişare toplantısı sebebiyle Konya’ya gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hafta sonu AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen toplantılara Konya olarak ev sahipliği yaptık. Yoğun geçen toplantılar sonrasında Selçuklu Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde de misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Geldikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, ziyaretin sonunda misafirlere kelebek tablosu hediye etti. Ziyaret programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.