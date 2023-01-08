Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Derbi maçta 2 gol yiyen kaleci Altay Bayındır, son dakikalarda ayağına top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi. Bazı taraftarlar da Altay lehine tezahüratta bulundu.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta yediği goller sebebiyle kaleci Altay, tribünlerden tepki topladı.

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