Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşerek ağır yaralanan Efe Kartal Öztay’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Gencin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık, "Kanaması durmamış ama hareket etmeye başlamış. Hem kolu hem de parmaklarını hareket ettirmeye başlamış ve bu çok güzel bir gelişme" dedi.

Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galip geldiği maçın 65. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. 21 bin 500 biletli seyircinin yer aldığı tribünlerde maçı izleyen 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, dengesini kaybederek kale arkasındaki üst tribünden düştü. Kartepe ilçesi Uzunçiftlik mevkiinde ikamet eden ve Nusretiyespor futbolcusu olduğu öğrenilen genç için stadyum içinde hazır bulundurulan sağlık ekipleri çağrıldı. Efe Kartal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

"Çok talihsiz bir olay"

Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık, hastaneye giderek gencin sağlık durumu hakkında doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Ziyaretinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Açık, "Kocaelispor camiası olarak dün çok talihsiz bir olay yaşadık. Hiçbir futbol takımının başına gelmesini istemediğimiz bir olay maalesef dün bizim başımıza geldi. Bu olayı maçtan sonra haber aldık. Camiamızdaki birçok taraftarımız, büyüğümüz, yöneticiler, başkanımız hastaneye geldi" dedi.

"Stadın bazı yerlerinde güvenlik zafiyeti var"

Mehmet Açık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef stadın bazı yerlerinde güvenlik zafiyeti olan yerler var ve bu da onlardan bir tanesiydi. Genç yaştaki arkadaşlarımıza ’Neden oradan geçtin?’ diye kızma lüksümüz yok, çünkü biz de taraftarız. Biz de zamanında böyle yerlerden geçtik. Evet, statta böyle zafiyet var. Bu da gözler önüne serilmiş oldu. İnşallah en kısa zamanda bunun tedbirleri alınacak, gerekli çalışmalar yapılacak. İnşallah bundan sonra hiçbir kardeşimizin başına bunlar gelmez."

"Bütün camia hazır kıta bekliyor"

Kocaelispor camiasının vefalı olduğunu söyleyen Açık, "Gerçekten Kocaelispor camiası çok vefalı bir camia. Özellikle dün geceden beri hastanedeler. Sırayla herkes nöbet tutuyor ve birbirlerine haber veriyorlar. Tıbbi müdahalenin dışında yapılabilecek bir şey yok, biz sadece dua ediyoruz. Ama kan lazım olduğunda ya da herhangi bir şey lazım olduğunda bütün camia hazır kıta bekliyor" diye konuştu.

"Kanaması durmamış ama hareket etmeye başlamış"

Efe’nin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Açık, "Ailesiyle konuştuk, annesiyle ve babasıyla konuştuk. Kanaması durmamış ama hareket etmeye başlamış. Hem kolu hem de parmaklarını hareket ettirmeye başlamış ve bu çok güzel bir gelişme. Kardeşimizin yaşı genç, sporcu bir kimliği var. Düştüğü yer yüksek bir yer ama ben gençliği ve dualarla kardeşimizin aramıza geleceğini ümit ediyorum. İnşallah sezon sonunda da maçları birlikte izlemeye devam ederiz. Ben bütün camiadan dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Acımız büyük"

Tribün lideri Miraç Çartay ise Hodri Meydan olarak hastanede beklediklerini ifade ederek, "Acımız büyük. Böyle talihsiz bir olay yaşandı. Sağ olsunlar bütün yetkililer, emniyet yetkililerimiz, Valimiz herkes arayıp soruyor ve ziyarete geliyorlar. Burada söylenecek bir şey yok, sadece halkımızdan bu kardeşimiz için dua bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"1-0 yendik ama sevincimizi yaşamadık, yaşamak da istemiyoruz"

Haberi alır almaz hastaneye geldiklerini belirten Çartay, "Bildiğim kadarıyla 89’uncu dakikada bir haber geldi. Hastanede duyduğumuz kadarıyla yanında bir kardeşi daha varmış ve karşı tribünden bizim tarafa ya da karşı tarafa geçmek için bir çaba sarf etmiş ve orada düşmüş. Kardeşimiz sonrasında bu şekilde talihsiz bir olay yaşamış. Çok üzüldük. Allah’ın izniyle kardeşimizin ayağa kalkmasını umuyoruz. Buradan herkese de şunu söylüyorum, kardeşimize bol bol dua ederlerse Allah’ın izniyle ayağa kalkacağını ümit ediyoruz. 1-0 yendik ama sevincimizi yaşamadık, yaşamak da istemiyoruz zaten. Sadece kardeşimizin ayağa kalmasını istiyoruz" dedi.