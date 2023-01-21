Bandırmaspor-Tuzlaspor maçını izlemeye giden bir taraftar, tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Bandırmaspor-Tuzlaspor maçını izlemeye giden bir taraftar, tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçiren Tozluoğlu, stattaki sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.