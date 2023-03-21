Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, "Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi" ile ilgili olarak, "Yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği "Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi" çerçevesinde Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde inşa edilen trenle taşıma operasyon sahasını ziyaret etti. Memiş’e ziyaretinde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, şube müdürleri ve teknik ekip eşik etti. Sahada incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Memiş, görevli personele kolaylık diledi.

Yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları iş birliği ile "Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, "Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne uzak, demiryoluna yakın iki nokta belirlenerek, tesise uzak ilçelerden belirlenen iki noktaya getirilen evsel atıkların bu noktalardan trene yüklenerek bertaraf tesisine 7 kilometre uzaklıkta olan Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallesi’ndeki operasyon noktasına getirilip, buradan da bertaraf tesisine karayolu ile götürülerek bertarafı sağlanmaktadır. Böylece yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Deneme seferlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Memiş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile 15 Eylül 2022 tarihinde Muradiye-Killik hattında Büyükşehir Belediyemiz ekipmanlarını test etmek ve TCDD’nin yol üzerindeki taşıma durumunu görmek adına deneme seferleri başlamış, bugün itibarıyla ilçe belediyelerimizden getirdiğimiz evsel atıkların tren ile taşıma işlemleri gece ve gündüz sorunsuz olarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Projenin tam anlamıyla faaliyetini gerçekleştirmek üzere sahadaki operasyon süreçlerinin takibini sürdürdüklerini dile getiren Memiş, "Killik operasyon sahasına konteynerleri taşıyan araçların yol güzergahlarının belirlenmesi veya bölgenin şartlarına göre alternatif çözümlerin oluşması gibi intikal çeşitlerini gün gün saha üzerinde değerlendirilerek fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Operasyon sahasında taşıma ve konteyner yükleme indirme sürelerinin dikkatli ve verimli olması açısından personelimizin çalışma sürelerinin haricinde sürekli verdiğimiz eğitimler de önem arz ediyor. Akhisar Süleymanlı sahamız da trenle taşıma projemiz için hazır durumda. Devlet Demiryolları da bu tesislerin bağlantısı noktasında ray döşeme işlerini tamamladı" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci yatırımların devam edeceğini dile getirdi.