Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, İncirliova ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli şahsa Denizli-İzmir seferini yapan tren çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrula C.A. ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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