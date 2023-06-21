Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde trenin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, o sırada rayların yakınında bulunan iki yaşındaki Abdülhamit Yıldırım’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, tren makinistlerinin ise ifadesi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.