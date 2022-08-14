Manisa’nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde trenin altında kalan genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçen Nihat Oğuz (23) İzmir-Ankara seferini yapan trenin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Kaza nedeniyle tren durdurulurken olay yerinde yapılan incelemede Nihat Oğuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan Oğuz’un yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz’un cansız bedeni morga kaldırılırken, sinir krizi geçiren yakınları da ambulansa alındı.

Tren seferine devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.