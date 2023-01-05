TCDD Taşımacılıktan, ‘Çeşitli trenlerin pulman, kuşetli ve yataklı vagonları için turlar ve paket seyahatler düzenlenerek satış yapılması’ yönündeki haberlere karşın “Treni seven ve tercih eden vatandaşlara duyuru” başlığıyla açıklama yapıldı.

TCDD Taşımacılıktan, ‘Çeşitli trenlerin pulman, kuşetli ve yataklı vagonları için turlar ve paket seyahatler düzenlenerek satış yapılması’ yönündeki haberlere karşın “Treni seven ve tercih eden vatandaşlara duyuru” başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Son zamanlarda çeşitli iletişim kanallarında çeşitli trenlerin pulman, kuşetli ve yataklı vagonları için turlar ve paket seyahatler düzenlenerek satış yapıldığı görülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce işletilen tüm yolcu trenleri içerisinde “Turistik Doğu Ekspresi” haricinde hiçbir trende acenta veya tur şirketi gibi aracıların satış yapmasına, tur düzenlemesine izin verilmemektedir. Maliyeti acenteler tarafından karşılanan “Turistik Doğu Ekspresi”nde TURSAB üyesi A sınıfı acenteler paket turlar düzenleyerek satış yapabilmektedir. Turistik Doğu Ekspresi dışında paket tur satışı vs. tespit edildiğinde düzenleyen şirkete yaptırım uygulanmakta ve seyahatler engellenmektedir.

Treni seven ve tercih eden misafirlerimizin mağdur olmamaları için bu tür aldatıcı ilanlara itibar etmemelerini önemle rica eder, tüm yolcularımızın bilgilerine sunarız.” denildi.