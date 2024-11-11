E-ticaret platformu Trendyol, kasım ayında ‘KOBİ Kredisi Pazar Yeri’ programı ile KOBİ’leri ve esnafı, anlaşmalı iki bankanın özel ticari kredi teklifleriyle buluşturuyor.

Trendyol, satıcılarının yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücünün artmasına ve işlerini büyütmesine yönelik çözümler üretmeye devam ediyor. ‘KOBİ Kredisi Pazar Yeri’ programıyla e-ticaret platformu, iki banka ile gerçekleştirdiği iş birliğini sürdürüyor. Program ile KOBİ’lere avantajlı finansman sağlama imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında Trendyol satıcıları, 11-13 Kasım arasında bankaların sağlayacağı Flash Days seçeneği ile uygun oranla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Satıcılar yine Kasım ayının bu tarihler dışında kalan kısmında da Trendyol iş birliğine özel belirlenen kampanyalı ve avantajlı oranlardan faydalanabilecek.

Detaylar Trendyol satıcı panelinde

Yapılan açıklamaya göre, ‘KOBİ Kredisi Pazar Yeri’ programı kapsamında Trendyol satıcıları, satıcı paneli üzerinden saniyeler içinde kredi limitlerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, şubeye gitmelerine gerek kalmadan iş birliği kapsamındaki bankaların müşterisi olabiliyor ve avantajlı ticari kredilerden yararlanarak ihtiyaçları olan finansmana uçtan uca dijital olarak ulaşabiliyor.