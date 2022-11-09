E-ticaret platformu Trendyol, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulamalara yenisini ekleyerek mobilya alışverişlerinde ‘montaj hizmeti’ni başlattı.

E-ticaret platformu Trendyol, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulamalara yenisini ekleyerek mobilya alışverişlerinde ‘montaj hizmeti’ni başlattı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yeni uygulamalar ile tüketicilere kolaylık sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre müşteriler, Trendyol üzerinden gerçekleştirdikleri mobilya alışverişleri için uygulama üzerinden montaj hizmeti de satın alabilecek. İlk aşamada 55 ilde devreye giren montaj hizmeti, yakında tüm Türkiye’de olacak.

Montaj hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin mobilyalarını satın alırken tek tık ile montaj hizmetini de seçmeleri yeterli oluyor. Müşteriler, telefonlarına gelen SMS sonrası kolayca randevularını oluşturup bir hafta içerisinde hizmetten faydalanabiliyorlar. Montaj hizmetini satın alan ve iptal etmek isteyen kullanıcılar ise kurulumdan bir gün öncesine kadar iptal hakkına sahip oluyor.

Trendyol’un kullanıcıları ile buluşturacağı yeni hizmeti ile ilgili detaylara trendyol.com adresinden ulaşılabiliyor.