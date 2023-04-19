Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Yemek uygulaması ramazan ayındaki trendleri açıkladı. Uygulama verilerine göre, tüm zamanlarda olduğu gibi iftar sofralarının da gözdesi lahmacun oldu. Profiterol ise güllaç ve baklavayı geçerek en çok tercih edilen tatlı oldu. Sahurda ise siparişler yüzde 24 arttı.

Trendyol’un Yemek uygulaması, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında en çok tercih edilen yemeklerini açıkladı. Tüm zamanlarda olduğu gibi iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmez ürünü lahmacun olurken, geleneksel Türk tatlılarını geçen profiterol, en çok tercih edilen tatlı oldu. Uygulamanın açıkladığı verilere göre, Ramazan ayında lahmacundan sonra en çok tercih edilen yemekler; hamburger, çiğ köfte, Adana dürüm ve tavuk döner olarak sıralandı. En çok tercih edilen tatlılar ise; profiterol, soğuk baklava, waffle, ekler ve kazandibi oldu.

Dünya mutfağından köri soslu tavuk öne çıktı

Trendyol Yemek kullanıcılarının en çok tercih ettiği çorba mercimek çorbası olurken, onu et suyu çorbası ve ezogelin çorbası takip etti. Ramazan’da en çok tercih edilen içecek ise ayran olurken, dünya mutfağından en çok köri soslu tavuk tercih edildi.

Ramazan ayı boyunca kahve tutkunları bu tutkusundan da vazgeçmedi. Ramazan ayında en çok tercih edilen 5 kahve; latte, iced latte, filtre kahve, flat white ve americano olarak öne çıktı.

Uygulama verilerine göre, Türkiye’nin iftar menüsü ‘mercimek çorbası, lahmacun, içli köfte, ayran ve profiterolden oluştu. Sahur menüsünde ise lahmacun, tavuk tantuni ve ayran yer aldı. Ramazan ayında sahur vakti siparişleri ise yüzde 24 arttı. Ramazan ayında en çok tercih edilen yemek kategorileri döner, hamburger, pizza, tavuk ve tatlı olarak sıralandı. Sahurda en çok tercih edilen kategoriler ise pizza, çiğ köfte, sokak lezzetleri, döner ve hamburger oldu.

Bursa, Antalya ve Kocaeli yemek siparişlerinde öne çıktı

Trendyol Yemek verilerine göre ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Ev yemeklerinde de İstanbul, İzmir ve Ankara ilk üç sırada yer alırken, bunları Bursa ve Eskişehir takip etti. Deniz ürünleri siparişlerinde de yine üç büyük il ilk üç sırada yer alırken, Antalya ve Bursa bu kategoride de öne çıktı.