E-ticaret platformu Trendyol, dünyanın önde gelen yiyecek içecek şirketlerinden PepsiCo ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında tüketiciler, kampanyalı kapaklar, açma halkaları ve cips paketlerinden çıkan şifreleri PepsiCo’nun tüketiciyle buluşan dijital ürünü ‘KazandıRio’ uygulamasındaki kameraya okutarak ödül kazanabilecek.

E-ticaret platformu Trendyol, dünyanın önde gelen yiyecek içecek şirketlerinden PepsiCo ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında tüketiciler, kampanyalı kapaklar, açma halkaları ve cips paketlerinden çıkan şifreleri PepsiCo’nun tüketiciyle buluşan dijital ürünü ‘KazandıRio’ uygulamasındaki kameraya okutarak ödül kazanabilecek.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, dünyanın önde gelen yiyecek içecek şirketlerinden PepsiCo ile güçlerini birleştirdi. İki şirketin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüketiciler PepsiCo ürünlerinden çıkan şifreleri, ‘KazandıRio’ uygulamasındaki kameraya okutarak ödül kazanabilecek ve bu ödülleri anında Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürerek kullanabilecekler.

Onlarca kategorinin yanı sıra Trendyol Yemek ve Hızlı Market’te geçerli

Yapılan açıklamaya göre, PepsiCo’nun FMCG sektöründe geleneksel promosyon ekosistemini dijitalleştirmek üzere hayata geçirdiği KazandıRio uygulamasına tüketiciler kampanyalı kapakları, açma halkaları ve cips paketlerinden çıkan şifreleri uygulamanın kamerasıyla okutarak kazandıkları ödülleri görebiliyorlar. Ödüllerini, Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştüren kullanıcılar çeklerini giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya, elektronik aletlerden spor ürünlerine kadar birçok kategoride diledikleri zaman harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market’te de kullanabiliyor.