Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Suudi Arabistanlı perakende şirketi Fawaz Alhokair Group arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Suudi Arabistanlı perakende şirketi Fawaz Alhokair Group arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

E-ticaret platformu Trendyol ile Suudi Arabistan’ın önde gelen perakende şirketi Fawaz Alhokair Group arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliğinde imzalar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin liderlik ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun da aralarında bulduğu Türkiye delegasyonu ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed bin Abdullah al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid al-Falih’ın katıldığı resmi törende atıldı. Riyad’ta bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi’ kapsamındaki resmi törende Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Fawaz Alhokair Genel Müdürü ve CEO’su Mohamad Mourad da hazır bulundu. Anlaşma kapsamında Trendyol, Türkiye’de üretilen ürünleri Suudi Arabistan pazarındaki müşterilerle buluşturacak. Ayrıca fiziksel mağaza da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan’da büyümeye yönelik diğer fırsatlar için Fawaz Alhokair Group ile işbirliği kuracak.

“İki ülke arasındaki yatırımlar önümüzdeki dönem katlanarak artacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, anlaşmaya ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye, güçlü ve esnek üretim altyapısı, nitelikli iş gücü, rekabetçi Ar-Ge ve teknoloji ekosistemiyle küresel tedarik zincirinde çok önemli bir ülke. Ülke olarak sahip olduğumuz bu yetkinlikler, yakın coğrafya ile kurulacak karşılıklı fayda eksenindeki işbirlikleri açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. “Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi” esnasında Türkiye delegasyonu öncülüğünde bu işbirliğinin hayata geçmesini çok önemsiyoruz. Trendyol’un Fawaz Al Hokair Grup ile iş birliğine imza atmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca bu kapsamda, Türkiye’de üretilen ürünlerin Suudi Arabistan pazarında tüketicilerle buluşmasını da ayrıca önemli buluyoruz. E-ticaret alanında Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliklerine güzel bir örnek olan bu başlangıcın devamının da geleceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ülkemiz arasındaki yatırımların önümüzdeki dönemde katlanarak artacaktır.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise, “Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Türk teknoloji girişimlerine güvenen uluslararası yatırımcılar da bu şirketlerin dünyaya açılmasına önemli katkılar sağlıyor. “Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi” (FII) zirvesi vesilesi ile Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati liderliğinde bulunduğumuz Riyad’da, Trendyol ile Fawaz Al Hokair Grup arasındaki işbirliği adımını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prensin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise açıklamasında şunları kaydetti: “Trendyol ile Fawaz Alhokair Group arasındaki iş birliğinin gerçekleşme sürecindeki desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati başta olmak üzere Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed bin Abdullah al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid al-Falih’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını atıyoruz. Suudi Arabistan’a, ilk etapta, Fawaz Alhokair Group işbirliğinde, Türkiye çapında 600 fabrikada üretilen yerli ürünlerimizin e-ihracatını yapacağız. Fawaz Alhokair Group’ın operasyonel yetenekleri ve pazar bilgisi ile Trendyol’un gelişmiş teknolojik altyapısının, lojistik ve üretim anlamındaki yetkinliklerinin oluşturacağı sinerji, Türk üretici ve satıcılarına Suudi Arabistan pazarına erişim olanağı sunacak. Bu anlamda iş birliğinin başarısına yürekten inanıyoruz."

Fawaz Alhokair Group’un Grup Genel Müdürü ve CEO’su Mohamad Mourad ise şunları söyledi: “Sayın Bakanlara bugün verdikleri destek için teşekkür ederim. Trendyol, e-ticaretteki yenilikçi uygulamalarında sürekli olarak çıtayı yükseltiyor. Çok kanallı perakendecilikteki kapsamlı uzmanlığımızın markanın Suudi Arabistan’da ve onun da ötesinde büyümesini destekleyeceğini umuyoruz. Fawaz Alhokair Group, Trendyol’un Suudi Arabistan’daki fiziksel ve dijital ayak izini büyütmede çok önemli roller oynayacak."