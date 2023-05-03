Trendyol, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST’in destekçileri arasında yer aldı. E-ticaret platformunun resmi sponsorluğunda ziyaretçilerle buluşan Refik Anadol’un ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisini 250 bini aşkın kişi ziyaret ederken, e-ticaret platformunun etkinlik alanındaki renkli aktiviteler ile her gün 50 bini aşkın kişi keyifli zaman geçirdi.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katıldı.

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu. 5 gün süren festival boyunca Refik Anadol, ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi 250 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

E-ticaret platformunun standına on binlerce ziyaretçi geldi

Aktivite alanı ile dikkat çeken Trendyol, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. TEKNOFEST’te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sundu. Ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıdıkları ve eserlerini inceleyebildikleri metaverse evrenini de deneyimlediler. TEKNOFEST süresince e-ticaret platformunun standı her gün on binlerce ziyaretçi ağırladı.