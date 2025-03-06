Trendyol Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak Bodrum FK-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan, yarın, 8 Mart Cumartesi, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Fenerbahçe ise haftayı BAY geçirecek. Hafta Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor - Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Konyaspor

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK