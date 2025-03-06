Trendyol Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak Bodrum FK-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında heyecan, yarın, 8 Mart Cumartesi, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Fenerbahçe ise haftayı BAY geçirecek. Hafta Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig’de 27. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor - Başakşehir
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor - Göztepe
16.00 Eyüpspor - Konyaspor
16.00 Samsunspor - Adana Demirspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK