Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sitesinden, Trendyol Süper Lig’in 26. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri şöyle:

Beşiktaş’ın borcu: 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL Beşiktaş’ın borcu: 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL

Yarın

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Başakşehir - Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: İHA