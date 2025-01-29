Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

31 Ocak Cuma

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam