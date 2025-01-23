Trendyol Süper Lig’de 21. hafta yarın oynanacak Samsunspor-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı yarın, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Göztepe’yi konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor, haftayı BAY geçirecek.

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi

13.30 Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor - Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Bodrum FK - Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu