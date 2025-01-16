Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmele evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.