Trendyol Süper Lig’in 14. haftası yarın oynanacak Antalyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.
Süper Lig’de 14. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK