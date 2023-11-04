1 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonuçla bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lamkel Ze’nin şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

77. dakikada Laura’nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Ercan, topu ve kaleciyi farklı köselere gönderdi. 1-1

81. dakikada Bennasser’in ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda topdireğin sağından az farkla auta çıktı.

89. dakikada Ercan’ın verdiği pasta ceza sahası sağ çaprazından topa sert vuran Schindler’in şutu direğin solundan az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lamkel’in şutu üstten auta çıktı.

90+9. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Schindler meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Schindler dk. 74), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Bola dk. 90+3), Ait Bennasser, Flavien Tait (Laura dk. 74), Muhammed Gümüşkaya (Fofana dk. 61), Emre Kılınç, Carlo Holse, Marius Moundilmadji (Ercan dk. 61)

Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Yunus Emre, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Hatayspor: Visar Bekaj, Kerim Alıcı, Guy Kilama, Cengiz Demir, Faouzi Ghoulam (Oğuzhan dk. 74), Chandrel Matondo, Rayane Aabid (Aburjania dk. 57), Rigoberto Rivas (Mendes dk. 74), Görkem Sağlam (Ömer Faruk dk. 57), Lamkel Ze, Renat Dadasov (Hodzic dk. 88)

Yedekler: Erce, Recep Burak, Burak Bekaroğlu, Strandberg, İbrahim

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Ercan (dk. 77 pen.) Schindler (dk. 90+9) (Y. Samsunspor), Lamkel Ze (dk. 36) (A. Hatayspor)

Kırmızı kart: Mendes (Maç sonu) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Tırpan, Bennasser, Schindler, Gisdol (Samsunspor), Matondo, Kerim, Görkem, Ghoulam, Mendes, Erce (A. Hatayspor)