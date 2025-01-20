Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

13.dakikada Mendy’in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj’ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca’nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic’in solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

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Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Barisic, Serkan Asan, Savic, Cham, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal, Menig, Emirhan Başyiğit, Oğuzhan Aksoy, Tolga Ciğerci, Poungouras, Ziya Erdal, Bekir Böke, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Batagov (dk. 6), Banza (dk. 13), Ozan Tufan (dk. 31) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Radakovic, Koita (Sivasspor)

Kaynak: iha