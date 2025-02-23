Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibini 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı..
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü.
20. dakikada Banza’nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Lundstram’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
26. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahası içine giren Zubkov’un vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti. .
33. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Sikan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Zubkov’un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Banza’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+5. dakikada sağ kanattan Zubkov kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde Visca’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Burak’ın sağından filelere gitti. 2-0
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Cham, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Semih Güler, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Lungoyi, Ogün Özçiçek, Kenan Kodro, Boateng
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Banza (dk. 45+2), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor)
Sarı kart: Savic (Trabzonspor)