Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kerim Alıcı’nın Banza’ya müdahalesi sonrası hakem Alper Akursu, penaltı noktasına gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Alper Akarsu penaltıyı iptal etti.
58. dakikada Trabzonspor’un sağdan kullandığı korner atışında Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
64. dakikada Sikan’ın pasında topla buluşan Zubkov’un vuruşunda top kaleci Bekajda kaldı.
65. dakikada Massanga’nın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlarla buluştu. 1-2
88. dakikada Draguş’un ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Lundstram’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Draguş dk. 83), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Ozan Tufan dk. 68), Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov (Cham dk. 68), Sikan, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu Falcorelli, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Rui Pedro dk. 54), Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba (Selimcan Temel dk. 90), Fernandes (Recep Burak Yılmaz dk. 81), Aboubakar
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Deniz Aksoy
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Görkem Sağlam (dk. 22), Massanga (dk. 65) (Hatayspor), Zubkov (dk. 42) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Rui Pedro (Hatayspor), Zubkov, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)