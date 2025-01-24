Trendyol Süper Lig’in 21. hafta açılış maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Satka’nın geri pasında kaleci Okan’ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kadro’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
54. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Kodro’nun kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda kaleci Okan topu güçlükle kurtardı.
76. dakikada seri paslarla ceza sahasına giren Gaziantepspor’da Lungoyi’nin pasında Mustafa Eskihallaç’ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
83. dakikada Bola’nın ortasında Ercan’ın kafasıyla indirdiği topu Soner, filelere gönderdi. 2-1
88. dakikada ceza sahası solundan M’bakata’nın şutunda top az farkla auta çıktı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Benasser, Olivier Ntcham (Celil Yüksel dk. 59), Kingsley Schindler (Dimata dk. 59), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 80), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 74)
Yedekler: Halil Yeral, Elano Yegen, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Laura, Soner Gönül,
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gaziantep FK: Burak Bozan, Cyril Mandouki (Ogün Özçiçek dk. 87), Arda Kızıldağ, Bruna Viana, Quentin Daublin, Kacper Kozlowski (Halil Dervişoğlu dk. 46), Deian Sorescu (M’bakata dk. 70), Badou Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Emmanuel Boateng (Kodro dk. 46), David Okereke (Lungoyi dk. 46)
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Gürsoy, Furkan Soyalp, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Mouandilmadji (dk. 44), Soner A. (dk. 83) (Samsunspor), Kodro (dk. 47) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Holse, Dimata, Emre Kılınç, Ercan Kara (Samsunspor), Okereke, Mandouki, Burak Bozan (Gaziantep FK)