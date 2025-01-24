Trendyol Süper Lig’in 21. hafta maçında Samsunspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Holse ile verkaç yapan Ntcham’un cepheden şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
22. dakikada Schindler’in sağ kanattan ortasına hareketlenen Mouandilmadji’nin yarım volesi üstten auta çıktı.
43. dakikada Sorescu’nun sağdan kullandığı kornerde Okereke’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
44. dakikada Holse’nin soldan ortasında Schinler’in kafayla indirdiği topu arka direkte Mouandilmadji ağlara yolladı. 1-0
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Benasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Elano Yegen, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gaziantep FK: Burak Bozan, Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruna Viana, Quentin Daublin, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Badou Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Emmanuel Boateng, David Okereke
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Gürsoy, Furkan Soyalp, Halil İbrahim, Lungoyi, Kodro, M’bakata, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Mouandilmadji (dk. 44) (Samsunspor)
Sarı kart: Okereke (Gaziantep FK)