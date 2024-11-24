Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Janvier’in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cordova, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Janvier’in ortasına ceza sahası içinde Lima’nın vuruşunda Zeki Yavru, çizgiden çıkardı.
78. dakikada Cordova’nın pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Hwang’ın vuruşunda, Okan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
86. dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahasının solundan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
90+5. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Curbay, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 75), Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Emre Kılınç (Muja dk. 75), Soner Aydoğdu, Nany Dimata (Soner Gönül dk. 83), Marius Mouandilmadji (Laura dk. 69)
Yedekler: Halil, Nanu, Ali, Bedirhan, Yunus, Ercan
Teknik Direktör: Thomas Reis
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Gaius Makouta (Rony dk. 90+4), Richard Coelho, Antonio Augusto, Nicolas Janvier (Fatih dk. 79), Efecan Karaca (Hwang dk. 69), Sergio Cordova
Yedekler: Mert, Yusuf Karagöz, Balcovec, Buluthan, Serdar, Arda, Christian
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Dimata (dk. 35) (Samsunspor), Cordova (dk. 46)
Sarı kartlar: Muandilmadji (Samsunspor), Lima, Janvier, Ertuğrul, Cordova (Alanyaspor)