Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Tadic’in soldan pasında altpas noktası üzerinde Dzeko’nun şutunda Satka topu uzaklaştırdı.
24. dakikada Oosterwolde’nin kullandığı taçta defansa çarpan topu önünde bulan Tadic’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
31. dakikada Bola’nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Holse’nin şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada kontratakta Kostic’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür’ün şutunu kaleci Okan güçlükle kurtardı.
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Arbnor Muja (Schindler dk. 44), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil, Celil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Haluk, Bedirhan
Teknik Direktör: Thomas Reis
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Dusan Tadic, Sebastian Syzmanski, Filip Kostic, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul, Samet, Çağlar, Mert Hakan, İrfan Can, En Nesyri, Levent, Cenk, Oğuz, Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Tadic (dk. 24) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Satka, Ntcham (Samsunspor), Kostic, Fred (Fenerbahçe)