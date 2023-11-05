Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında RAMS Başakşehir, evinde MKE Ankaragücü ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sowe’un içeri çevirdiği topta Efkan pasını ceza yayı gerisindeki Tolga Ciğerci’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-3

75. dakikada sağ taraftan Dubois’nın ceza sahası içi arka direğe yaptığı ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Figueiredo’nun uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Hakemler: Çağdaş Altay, Tevfik Özkoç, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Abeid dk. 84), Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 58), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Figueiredo dk. 67), Serdar Gürler (Dennis dk. 67), Piatek (Keny dk. 84)

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Cemali Sertel, Karzev

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer (Atakan Çankaya dk. 90), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Macheda dk. 90), Pedrinho (Morutan dk. 66), Tasos (Cephas dk. 66), Rodrigues (Kaan Güneren dk. 74), Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Alper Uludağ, Cem Türkmen, Bajic, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Piatek (dk. 14 ve 27), Figueiredo (dk. 75) (RAMS Başakşehir), Sowe (dk. 2), Pedrinho (dk. 20), Tolga Ciğerci (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Dennis (RAMS Başakşehir), Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü)