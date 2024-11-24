Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat Paluli’nin ortasında ceza sahası içinde Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
9. dakikada Da Costa’nın pasında ceza sahası içinde Radakovic’in ters dokunduğu topu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.
10. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Rodrigues, topu rakip yarı sahaya taşıdı ve Koita’ya pasını aktardı. Koita’nın pasında tekrar topu alan Rodrigues’in ceza sahası içinin sağından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.
15. dakikada sağ kanatta gelen ortayı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol edemedi. Topu önünde bulan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Gianniotis’i geçemedi.
Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz
NG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Pritchard, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita
Yedekler: Nşkolic, Özkan Yiğiter, Manaj, Menig, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Cafu, Brekalo, Sinan Alkaş, Sadiku, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın, Barak
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Murat Paluli (Sivasspor)