Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
60. dakikada Caner Erkin’in pasında Saiz’in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı.
65. dakikada Melih Kabasakal’ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu’nun ceza yayı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
71. dakikada Umut Nayir’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
81. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ortasında Ruben Vezo’nun ters kafa vuruşunda kaleci Berke, topu üstten kornere çeldi.
90+6. dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içeresinde Aleksic’in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gözen
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Jevtovic dk. 86), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Yusuf Erdoğan dk. 58), Keyta (Umut Nayir dk. 68), Melih İbrahimoğlu (Prip d.68), Pedrinho (Aleksic dk. 68), Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Ufuk Akyol, Damjanovic
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois (Ruben Vezo dk. 78), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Fredrik Midtsjö (Shelvey dk. 78), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Dorukhan Toköz dk. 90+3), Samuel Saiz (Emre Akbaba dk. 74), Prince Ampem, Gianni Bruno (Chatzigiovanis dk. 74)
Yedekler: Birkan Tetik, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Taşkın İlter, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Boranijasevic, Bazoer, Aleksic (Konyaspor), Samuel Saiz, Fredrik Midtsjö (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Ali Çamdalı (Teknik Direktör) (dk. 89) (Konyaspor)
Goller: Ahmed Kutucu (dk. 65) (Eyüpspor), Yusuf Erdoğan (dk. 71), Aleksic (dk. 90+6) (Konyaspor)