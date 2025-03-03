Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Prip’in ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan topu son anda topu kornere çeldi.
54. dakikada Pedrinho’nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada kafayı vuran Prip’in topu üstten auta çıktı.
59. dakikada Visca’nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Ozan Tufan kafayı vururken, kaleci Deniz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Deniz başarılı oldu.
90+5. dakikada Konyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Lundstram’dan sekerken savunma uzaklaştırdı.
90+9. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ozan Ergün, ceza sahası içerisindeki pozisyonu izledi ve elle oynamayı belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada penaltıda topun başına gelen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Murat Temel
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Oğulcan Ülgün dk. 57), Prip (Keyta dk. 58), Melih İbrahimoğlu (Aleksic dk. 82), Pedrinho (Bjorlo dk. 84), Yusuf Erdoğan, Kramer (Umut Nayir dk. 82)
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Calusic, Bazoer, Boraijasevic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Serdar Saatçı dk. 58), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Cihan Çanak dk. 74), Lundstram, Visca, Cham (Arif Boşluk dk. 58), Sikan, Banza (Ozan Tufan dk. 58)
Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Umut Nayir (dk. 90+10 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Uğurcan Yazğılı, Keyta (Konyaspor), Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Visca, Cihan Çanak, Serdar Saatçı (Trabzonspor)